في أول لقاء بينهما.. الصدر يستقبل قائد "فيلق القدس" الإيراني في النجف
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استقبل زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، قائد "فيلق القدس" الإيراني إسماعيل قاآني في محافظة النجف.
وذكر بيان مقتضب لمكتب الصدر أن "زعيم التيار الصدري استقبل قائد فيلق القدس الإيراني في مقر إقامته بمدينة الحنانة بمحافظة النجف".
ولم يذكر البيان أي تفاصيل عن اللقاء.
ويجري الجنرال الإيراني جولات في العراق تتعلق بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة واختيار رئيس الجمهورية، في ظل توتر كبير بين الأحزاب الشيعية.
المصدر: RT
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