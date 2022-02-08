قائد شرطة إسرائيل يختصر زيارته للإمارات وسط فضيحة تجسس

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية بأن قائد الشرطة الإسرائيلية، كوبي شبتاي، سيختصر زيارته للإمارات وسط تحقيقات حول استخدام غير قانوني لبرنامج تجسس من قبل الشرطة.

وقالت الشرطة في بيان اليوم الثلاثاء إنه في ضوء المزاعم المذكورة، سيعود كوبي شبتاي من الإمارات العربية المتحدة في وقت مبكر "لمتابعة التطورات عن كثب"، بعد أن كانت الزيارة تهدف إلى إقامة علاقات بين قوات الشرطة في الدولتين.

وتأتي عودة شبتاي بعد بدء تحقيق في تقرير إعلامي عن استخدام الشرطة لبرنامج تجسس استهدف نجل رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو وآخرين.

وكان نتنياهو هاجم الحكومة على خلفية استخدام الشرطة برنامج "بيغاسوس" للتجسس على "عدد من المسؤولين والصحفيين ورجال الأعمال الإسرائيليين".

وحسب موقع "واينت" العبري، فإن نتنياهو وجه انتقادات لاذعة للشرطة، محذرا من تداعيات السكوت على تجاوزاتها، وذلك خلال انعقاد الهيئة العامة للكنيست.

المصدر: وكالات