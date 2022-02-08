اتصال هاتفي بين محمد بن سلمان ورئيس وزراء سنغافورة
AP Hassan Ammar
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أجرى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا، برئيس الوزراء السنغافوري، لي هسين لونغ.
وبحسب وكالة الأنبار السعودية "واس"، جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات وسبل تطويرها.
كما تم استعراض الفرص الواعدة ضمن أعمال اللجنة السعودية السنغافورية المشتركة.
سمو #ولي_العهد ورئيس وزراء #سنغافورة يبحثان هاتفياً العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات وسبل تطويرها، ويستعرضان الفرص الواعدة ضمن أعمال اللجنة السعودية السنغافورية المشتركة.https://t.co/dQbgQ2r6vg#واسpic.twitter.com/QFJk5r4O93— واس الأخبار الملكية (@spagov) February 8, 2022
المصدر: "واس"
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