اتصال هاتفي بين محمد بن سلمان ورئيس وزراء سنغافورة

أجرى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا، برئيس الوزراء السنغافوري، لي هسين لونغ.

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وبحسب وكالة الأنبار السعودية "واس"، جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات وسبل تطويرها.

كما تم استعراض الفرص الواعدة ضمن أعمال اللجنة السعودية السنغافورية المشتركة.

سمو #ولي_العهد ورئيس وزراء #سنغافورة يبحثان هاتفياً العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات وسبل تطويرها، ويستعرضان الفرص الواعدة ضمن أعمال اللجنة السعودية السنغافورية المشتركة.https://t.co/dQbgQ2r6vg#واسpic.twitter.com/QFJk5r4O93 — واس الأخبار الملكية (@spagov) February 8, 2022

المصدر: "واس"