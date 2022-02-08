لبنان.. سجن سوري 3 سنوات لقيامه بتزوير شهادة دراسة ثانوية عامة

حكمت محكمة لبنانية، اليوم الثلاثاء، على متهم من الجنسية السورية، لقيامه بتزوير شهادة دراسة ثانوية عامة سورية.

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وكانت عناصر من الأمن العام اللبناني، أوقفت سوريا، في مبنى وزارة الخارجية والمغتربين، حيث كان قد حضر لتصديق شهادة دراسة ثانوية عامة سورية، تبين أنها مزورة.

بالتحقيق معه، اعترف باستحصاله على الشهادة المذكورة بواسطة شخص مجهول الهوية كان يضع إعلانات عبر تطبيق الفيسبوك، وصار يتفاعل معه عبر رقم هاتف ذكي زوده به، وبعد مرور حوالي شهر أعلمه بأن الشهادة باتت جاهزة، وطلب منه إستلامها من محلة الدورة، فانتقل الى هناك حيث إلتقى بشخص يجهل إسمه سلّمه الشهادة المزوّرة مقابل مبلغ 300 دولار أميركي.

وحكمت محكمة الجنايات في بيروت، بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة بحق المتهم مدة ثلاث سنوات بعد الإدغام، على أن تحتسب له مدة توقيفه الإحتياطي، وتجريده من حقوقه المدنية، وإنفاذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحقه.

المصدر: lebanon debate