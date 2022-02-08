من جديد.. البرلمان العراقي يفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية (وثيقة)

أعلن رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية بعد انتهاء المدة الدستورية.

إقرأ المزيد

وجاء في وثيقة صادرة عن المجلس: "نظرا لانتهاء المدة الدستورية المحددة للانتخاب بموجب المادة (72/ثانيا/ب) من الدستور دون انتخاب رئيس للجمهورية، قررت هيئة الرئاسة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ابتداء من يوم الأربعاء الموافق 9 شباط 2022 ولمدة ثلاثة أيام".

وكان من المقرر أن يصوت مجلس النواب العراقي في جلسة أمس على مرشحي رئاسة الجمهورية، لكن الجلسة لم تعقد بسبب غياب الكتل السياسية، باستثناء تحالف يضم مجموعة نواب "مستقلين".

المصدر: RT