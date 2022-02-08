"يا سفاحين".. صراخ والدة فتاة المول داخل المحكمة (فيديو)

انهارت والدة فتاة المول أثناء جلسة محاكمة المتهمين بقتلها داخل عيادة طبيب في مول شهير، وذلك خلال نظر القضية ومناقشة تقرير مستشفى الأمراض العقلية والعصبية للمتهمة الأولى ومنهم آخر.

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وطالبت والدة المجني عليها لرئيس المحكمة السماح لها بالتحدث ووافق رئيس المحكمة لها بالكلام بعد أن طلبت منه سرعة صدور حكم ضد المتهمين، موجهة كلامها للمتهمين: "يا سفاحين قتلوا بنتي قتلوا عروسة وقامت وهي منهارة من البكاء بتوجية كلمة للمتهمة الأولى "أنتي منك لله قتلت بنتي أنا كنت بتاكلي وتشربي وتلبسي من ملابسها ".

وكانت محكمة جنايات الإسكندرية، قررت تأجيل محاكمة المتهمين بقتل نجلاء نعمة الله، المعروفة إعلاميا بـ"فتاة المول"، إلى جلسة الخميس 10 فبراير لمناقشة تقرير الطب النفسي عن حالة المتهمين الثلاثة وإثبات سلامة قواهم العقلية.

وتعود أحداث القضية إلى 3 أغسطس الماضي، بعدما تم العثور على جثة فتاة داخل عيادة طبيب عيون في مول سفير، بشارع بورسعيد، بمدينة كفر الدوار.

وبانتقال الأجهزة الأمنية تبين أن المجني عليها، تدعى نجلاء نعمة الله بدوي، 25 عاما، تعمل داخل عيادة طبيب عيون في المول، وأن مرتكبة الواقعة، تدعى نورهان، صديقة المجني عليها، بالإضافة لآخرين.

المصدر: القاهرة 24