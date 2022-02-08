لقاء سعودي عراقي على مستوى قادة القوات البحرية (صور)

استقبل قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبد الله الغفيلي، بمقر القيادة بالرياض، قائد القوة البحرية العراقية الفريق الركن أحمد جاسم الزايد والوفد المرافق له.

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وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، جرى خلال الاستقبال بحث سبل تطوير التعاون والتدريب وتبادل الخبرات بين القوات البحرية الملكية السعودية والقوة البحرية العراقية.

جرى خلاله بحث سُبل تطوير التعاون والتدريب وتبادل الخبرات بين القوات البحرية الملكية السعودية والقوة البحرية العراقية.#واس_عامpic.twitter.com/WwPJFNiEdp — واس العام (@SPAregions) February 8, 2022

ويوم الأحد الماضي، ذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيان لها، أن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، تم خلاله "تبادل وجهات النظر بهذا الخصوص".

وتطرق الوزيران إلى "الوضع المتوتر في الخليج وضرورة إيجاد سبل لإبعاد الخطر عن المنطقة وخلق حالة استقرار وأمان"، فيما أكد حسين في هذا السياق "استعداد الحكومة العراقية أن تلعب دورا محوريا في هذا المجال".

وفي ختام المباحثات أكد الوزيران، وفق البيان، على "ضرورة استمرار التواصل خلال هذه الفترة الحساسة من تاريخ المنطقة".

المصدر: RT + "واس"