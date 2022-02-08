لبنان.. مقتل عسكري وإصابة شخص آخر بإطلاق نار في مدينة طرابلس

قتل ليلة أمس الاثنين عسكري لبناني، وأصيب شخص آخر، في إطلاق نار من قبل مجهولين في مدينة طرابلس، بشمال لبنان.

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وأفادت صحيفة "النهار" اللبنانية، بأن مجهولين على متن دراجة نارية، أقدموا على إطلاق النار باتجاه كل من "ح. ع" وهو عسكري في الجيش اللبناني، و"أحمد أ"، في محلة مشروع محرم بمدينة طرابلس، ليل أمس، مما أدى إلى إصابتهما بطلقات نارية، وتوفي العسكري متأثرا بجراحه.

وحضرت القوى الأمنية إلى مكان الحادث، حيث عملت على تحديد هوية الفاعلين، فيما لا تزال أسباب إطلاق النار مجهولة.

المصدر: "النهار"