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قطر تجدد دعمها الكامل لـ"الوحدة الترابية" للمملكة المغربية

أخبار العالم العربي

قطر تجدد دعمها الكامل لـ
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جددت قطر "دعمها الكامل للوحدة الترابية للمملكة المغربية، ولمبادرة الحكم الذاتي كأساس لتسوية النزاع المفتعل في الصحراء"، وفق ما ورد في موقع "هسبريس" الالكتروني المغربي.

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كما أعربت الدوحة عن "دعمها لمغربية الصحراء"، مشددة على أن "أي حل لهذه القضية لا يمكن أن يكون إلا في إطار سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية والوطنية"، حيث جاء ذلك بمناسبة اجتماع اللجنة العليا المشتركة المغربية القطرية في دورتها الثامنة، التي ترأسها عن الجانب القطري رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية القطري، الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، وعن الجانب المغربي رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.

وأكد الجانبان حرصهما على إعطاء التعاون الثنائي زخما ودفعا جديدا يتلاءم مع الإمكانيات المتوفرة في البلدين، بما يعود بالخير على الشعبين الشقيقين، وعبرا عن ارتياحهما للمستوى المتميز الذي بلغته العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

المصدر: "هسبريس"

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