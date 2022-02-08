بملابس رياضية.. أمير قطر يثير تفاعلا كبيرا بمشاركته في اليوم الرياضي الوطني (فيديو+ صور)

شارك أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، في فعاليات اليوم الرياضي الوطني.

ومارس تميم رياضة المشي في ممشى حديقة ملعب "البيت" المونديالي، بمشاركة عدد من طلاب مدارس المرحلة الابتدائية، وذلك "في إطار توعية النشء بأهمية الرياضة وتشجيعهم على اتباع أساليب الحياة الصحية والاهتمام باللياقة البدنية".

وغرد الأمير على حسابه الرسمي في تويتر: "أتمنى لكم يوما رياضيا ممتعا يمارس فيه الجميع هواياتهم الرياضية بما يحفظ الصحة للفرد والمجتمع".

الطفل ناصر بخيت النعيمي يلقي قصيدة أمام سموالأمير @TamimBinHamad خلال مشاركة سموه في #اليوم_الرياضي في استاد البيت المونديالي 🏟#مرسال_قطر#اليوم_الرياضي_للدولة_2022pic.twitter.com/ZWPNzFOp68 — مرسال قطر (@Marsalqatar) February 8, 2022

وانطلقت اليوم الثلاثاء، فعاليات اليوم الرياضي القطري في نسخته 11 في العديد من الأماكن، مثل "أسباير" و"كتارا" و"مشيرب"، وحدائق "الريان" و"البدع"، بجانب جميع مسارات المشي والجري والملاعب الرياضية.

كما انطلقت الفعاليات بصالة لوسيل الرياضية التي تم تخصيصها خلال اليوم الرياضي للسيدات، لممارسة ألعاب الجمباز واللياقة البدنية وغيرها بخصوصية تامة.

أتمنى لكم يوماً رياضياً ممتعاً يمارس فيه الجميع هواياتهم الرياضية بما يحفظ الصحة للفرد والمجتمع. #اليوم_الرياضي_للدولة_2022pic.twitter.com/F0hiOHNdWL — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) February 8, 2022

بهذا الشكل تبني جيل مهتم للرياضه وجعلها مبدأ في الحياه#اليوم_الرياضي_للدولة_2022pic.twitter.com/9QaMOG0UbW — عبير الشملان 🇶🇦 (@AQatar22) February 8, 2022

المصدر: قنا