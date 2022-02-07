معهد "باستور" في الجزائر: متحور "أوميكرون" يشكل 95% من الإصابات المسجلة

أعلن معهد "باستور" الجزائر، اليوم الاثنين، أن متحور "أوميكرون" هو السائد حاليا في البلاد بنسبة 95% من مجموع المتغيرات المنتشرة.

وكانت وزارة الصحة الجزائرية أعلنت في وقت سابق من اليوم تسجيل 502 وفيات، و8 وفيات جديدة بالفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة.

كما أوضحت الوزارة أن 34 مريضا موجودون في وحدات العناية المركزة، فيما تماثلت 540 حالة للشفاء.

المصدر: "النهار"