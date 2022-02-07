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شقيق شكري بلعيد: بحثت مع الرئيس سعيد "كشف حقيقة اغتيال أخي"

أخبار العالم العربي

شقيق شكري بلعيد: بحثت مع الرئيس سعيد
Globallookpress Hasan Mrad
السياسي التونسي الراحل شكري بلعيد
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استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الاثنين بقصر قرطاج، صالح بلعيد، والد السياسي الراحل شكري بلعيد، فضلا عن أخيه عبد المجيد بلعيد.

وصرح عبد المجيد بلعيد، في أعقاب اللقاء، بأن المحادثة "تطرقت إلى موضوع كشف حقيقة اغتيال الشهيد شكري بلعيد ومحاسبة المتورطين في إطار تطبيق القانون على الجميع دون استثناء واحترام استقلالية القضاء".

يذكر أن حزب "الوطنيين الديمقراطيين الموحد" في تونس كان طالب في وقت سابق من هذا الأسبوع بالكشف عن الحقيقة كاملة حول جريمة اغتيال شكري بلعيد، تزامنا مع تظاهرة "أسبوع الاغتيال" التي ينظمها الحزب.

من جهتها، قالت المحامية التونسية نجاة اليعقوبي، يوم السبت، إن معطيات جديدة بملف اغتيال السياسي الراحل شكري بلعيد سيتم الكشف عنها خلال الندوة الصحفية المقبلة لهيئة الدفاع.

المصدر: RT

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