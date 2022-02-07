وسائل إعلام: طائرة إسرائيلية خاصة تابعة للموساد تهبط في العاصمة القطرية الدوحة

أفادت هيئة البث الإسرائيلي "كان" بأن طائرة خاصة مرتبطة بجهاز الموساد الإسرائيلي وتنفذ مهمات له في الأشهر الأخيرة، هبطت اليوم الاثنين في العاصمة القطرية الدوحة.

وأوضحت الهيئة أن الطائرة أقلعت صباح الاثنين من مطار بن غوريون، وتوقفت في العاصمة الأردنية عمان، وبعدها واصلت طريقها إلى الخليج.

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מטוס מנהלים ישראלי (N467AM), שמזוהה עם המוסד, נחת לפני זמן קצר בדוחא בירת קטאר. המטוס ביצע בדרך "עצירה דיפלומטית" בעמאן 🇮🇱🇶🇦 pic.twitter.com/Fets225rhT — איתי בלומנטל Itay Blumental (@ItayBlumental) February 7, 2022

وكانت الهيئة أفادت قبل ثلاثة أسابيع بأن طائرة خاصة، استقلتها بعثة إسرائيلية، هبطت في العاصمة السودانية الخرطوم، ونفذت "توقفا دبلوماسيا" في شرم الشيخ في مصر بهدف الحصول على مسار رحلة، وبعدها واصلت طريقها إلى السودان.

المصدر:"كان" + i24