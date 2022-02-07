 
مباشر
عاجل
بوتين: مباحثاتنا مع ماكرون كانت مفيدة وبناءة

وسائل إعلام: طائرة إسرائيلية خاصة تابعة للموساد تهبط في العاصمة القطرية الدوحة

أخبار العالم العربي

وسائل إعلام: طائرة إسرائيلية خاصة تابعة للموساد تهبط في العاصمة القطرية الدوحة
Gettyimages.ru
طائرة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sccu

أفادت هيئة البث الإسرائيلي "كان" بأن طائرة خاصة مرتبطة بجهاز الموساد الإسرائيلي وتنفذ مهمات له في الأشهر الأخيرة، هبطت اليوم الاثنين في العاصمة القطرية الدوحة.

وأوضحت الهيئة أن الطائرة أقلعت صباح الاثنين من مطار بن غوريون، وتوقفت في العاصمة الأردنية عمان، وبعدها واصلت طريقها إلى الخليج. 

إقرأ المزيد
بايدن يعرب عن نيته إدراج قطر على قائمة الحلفاء الرئيسيين لواشنطن خارج
بايدن يعرب عن نيته إدراج قطر على قائمة الحلفاء الرئيسيين لواشنطن خارج "الناتو"

وكانت الهيئة أفادت قبل ثلاثة أسابيع بأن طائرة خاصة، استقلتها بعثة إسرائيلية، هبطت في العاصمة السودانية الخرطوم، ونفذت "توقفا دبلوماسيا" في شرم الشيخ في مصر بهدف الحصول على مسار رحلة، وبعدها واصلت طريقها إلى السودان.

المصدر:"كان" + i24

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا