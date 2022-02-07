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رئاسة البرلمان العراقي تؤكد عدم وجود توافق سياسي بشأن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

أخبار العالم العربي

رئاسة البرلمان العراقي تؤكد عدم وجود توافق سياسي بشأن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية
Gettyimages.ru
البرلمان العراقي
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أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي، شاخوان عبد الله، اليوم الاثنين، عدم وجود توافق سياسي لحسم موضوع جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

وقال عبد الله بحسب بيان لمكتبه، إنه "تحدث مع النواب الحاضرين في الجلسة التداولية التي عقدت بحضور هيئة الرئاسة اليوم، وأكد أن المجلس مستمر بعمله رغم عدم وجود توافق سياسي لحد الآن لحسم موضوع جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة".

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وأضاف، أن "مجلس النواب سيمضي بأعماله ومهامه الرقابية والتشريعية دون أي تعطيل، وندعو رؤساء الكتل السياسية والقوى الوطنية للإسراع بالتفاهمات والحوارات والمضي بالعملية السياسية برؤية وطنية وضمن استحقاقات المرحلة".

وكان من المقرر أن يصوت مجلس النواب العراقي في جلسة اليوم على مرشحي رئاسة الجمهورية، لكن الجلسة لم تعقد بسبب غياب الكتل السياسية، باستثناء تحالف يضم مجموعة نواب "مستقلين".

 

المصدر: RT

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