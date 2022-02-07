أول ظهور علني لنجلي قائد "كتائب القسام" محمد الضيف (صور + فيديو)

ظهر نجلا القائد العام لـ "كتائب عز الدين القسام" الفلسطينية محمد الضيف، الذي لم تزل صورة وجهه مجهولة وهو المطلوب الأول لإسرائيل.

وتداولت وسائل إعلام وصفحات فلسطينية صورا لنجلي الضيف خالد وبهاء، اللذين ظهرا خلال حفل أقامته "الكتلة الإسلامية، وهي الذراع الطلابي لحركة حماس، ظهر الإثنين ضمن تكريم للطلبة المتفوقين" حسب وكالة معا.

#شاهد| تكريم أبناء قائد أركان المقاومة محمد الضيف "أبو خالد" لإتمامهم حفظ القرآن الكريم #جيش_فلسطين_الالكترونيpic.twitter.com/EIbNSdPXqW — MAJHOOL (@MAJHOOL33251512) February 7, 2022

وقالت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي إن الحفل كرم نجلي الضيف لتفوقهما الدراسي، وبعضها ذكر أنهما كُرّما لإتمامهما القرآن.

المصدر: وكالة "معا" + "تويتر"