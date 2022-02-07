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أول ظهور علني لنجلي قائد "كتائب القسام" محمد الضيف (صور + فيديو)

أخبار العالم العربي

أول ظهور علني لنجلي قائد
صورة تعبيرية متداولة لقائد "القسام" محمد الضيف
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ظهر نجلا القائد العام لـ "كتائب عز الدين القسام" الفلسطينية محمد الضيف، الذي لم تزل صورة وجهه مجهولة وهو المطلوب الأول لإسرائيل.

وتداولت وسائل إعلام وصفحات فلسطينية صورا لنجلي الضيف خالد وبهاء، اللذين ظهرا خلال حفل أقامته "الكتلة الإسلامية، وهي الذراع الطلابي لحركة حماس، ظهر الإثنين ضمن تكريم للطلبة المتفوقين" حسب وكالة معا.

وقالت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي إن الحفل كرم نجلي الضيف لتفوقهما الدراسي، وبعضها ذكر أنهما كُرّما لإتمامهما القرآن.

أول ظهور علني لنجلي قائد

أول ظهور علني لنجلي قائد

أول ظهور علني لنجلي قائد

المصدر: وكالة "معا" + "تويتر"

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