الجبير يبحث القضايا الإقليمية مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى

بحث وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، مع يائيل ليمبرت، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، القضايا الإقليمية وتعزيز الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة اليمنية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في تغريدة عبر "تويتر" إن "ليمبرت التقت اليوم بوزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير لمناقشة القضايا الإقليمية، بما في ذلك لبنان، والتعاون لتعزيز الجهود المتعددة الأطراف من أجل حل دبلوماسي سلمي للصراع في اليمن".

Acting Assistant Secretary Lempert met today with Saudi Minister of State for Foreign Affairs Adel al-Jubeir to discuss regional issues, including Lebanon, and cooperation to strengthen multilateral efforts for a peaceful, diplomatic solution to the conflict in Yemen. pic.twitter.com/Hicw8S0Q7R — U.S. State Dept - Near Eastern Affairs (@StateDept_NEA) February 7, 2022

وأعلنت الخارجية الأمريكية قبل أيام أن ليمبرت ستزور الأردن والمملكة العربية السعودية والكويت والبحرين في الفترة من 3 إلى 11 فبراير، حيث ستلتقي بكبار المسؤولين لمناقشة الأمن الإقليمي والقضايا الثنائية، كما ستلتقي بقادة المجتمع المدني.

المصدر: وزارة الخارجية الأمريكية