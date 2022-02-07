أمير قطر يستقبل رئيس وزراء المغرب وتوقيع حزمة اتفاقات بين البلدين

أجرى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الاثنين، محادثات مع رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، الذي يقوم بزيارة رسمية لقطر تكللت بتوقيع عدد من الاتفاقات بين البلدين.

وذكرت وكالة "قنا" القطرية الرسمية أن الشيخ تميم استقبل أخنوش بمجلس الشيخ عبدالله بن جاسم في الديوان الأميري، صباح اليوم، حيث جرى "استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تنميتها وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية".

سمو أمير البلاد المفدى يستقبل رئيس الحكومة بالمملكة المغربية الشقيقة والوفد المرافق بمناسبة زيارته للبلاد، وذلك بمجلس الشيخ عبدالله بن جاسم في الديوان الأميري. #قناhttps://t.co/GrHkqZFvTtpic.twitter.com/sSR8yPUigc — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) February 7, 2022

ولاحقا أجرى أخنوش لقاء مع رئيس الوزراء القطري، خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، وترأسا الاجتماع الثامن للجنة العليا المشتركة بين البلدين.

معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس الحكومة المغربية يشهدان التوقيع على عدد من البرامج ومذكرات التفاهم بين حكومتي البلدين.#قناhttps://t.co/YBBa3mCm8wpic.twitter.com/biS7Ap0O2T — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) February 7, 2022

وعقب الاجتماع شهد آل ثاني وأخنوش التوقيع على عدد من البرامج ومذكرات التفاهم بين حكومتي البلدين، بينها مذكرة تفاهم في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية، ومذكرة تفاهم للتعاون في المجالين السياحي وفعاليات الأعمال، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل الرقابي بين ديوان المحاسبة بدولة قطر والمجلس الأعلى للحسابات في المملكة المغربية.

كما تم التوقيع على البرنامج التنفيذي الخامس للاتفاق الثقافي والفني للأعوام 2022 و2023 و2024 و2025، والبرنامج التنفيذي الثاني في مجال الرياضة لاتفاق التعاون بين الحكومتين في مجال الشباب والرياضة للأعوام 2022 و2023 و2024، وعلى مشروع البرنامج التنفيذي الثالث في مجال الشباب لاتفاق التعاون بين الحكومتين في مجال الشباب والرياضة للأعوام 2022 و2023 و2024.

المصدر: "قنا"