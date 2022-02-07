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أمير قطر يستقبل رئيس وزراء المغرب وتوقيع حزمة اتفاقات بين البلدين

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أمير قطر يستقبل رئيس وزراء المغرب وتوقيع حزمة اتفاقات بين البلدين
twitter/@QatarNewsAgency
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يستقبل رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش.
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أجرى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الاثنين، محادثات مع رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، الذي يقوم بزيارة رسمية لقطر تكللت بتوقيع عدد من الاتفاقات بين البلدين.

وذكرت وكالة "قنا" القطرية الرسمية أن الشيخ تميم استقبل أخنوش بمجلس الشيخ عبدالله بن جاسم في الديوان الأميري، صباح اليوم، حيث جرى "استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تنميتها وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية".

ولاحقا أجرى أخنوش لقاء مع رئيس الوزراء القطري، خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، وترأسا الاجتماع الثامن للجنة العليا المشتركة بين البلدين.

وعقب الاجتماع شهد آل ثاني وأخنوش التوقيع على عدد من البرامج ومذكرات التفاهم بين حكومتي البلدين، بينها مذكرة تفاهم في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية، ومذكرة تفاهم للتعاون في المجالين السياحي وفعاليات الأعمال، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل الرقابي بين ديوان المحاسبة بدولة قطر والمجلس الأعلى للحسابات في المملكة المغربية.

كما تم التوقيع على البرنامج التنفيذي الخامس للاتفاق الثقافي والفني للأعوام 2022 و2023 و2024 و2025، والبرنامج التنفيذي الثاني في مجال الرياضة لاتفاق التعاون بين الحكومتين في مجال الشباب والرياضة للأعوام 2022 و2023 و2024، وعلى مشروع البرنامج التنفيذي الثالث في مجال الشباب لاتفاق التعاون بين الحكومتين في مجال الشباب والرياضة للأعوام 2022 و2023 و2024.

المصدر: "قنا"

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