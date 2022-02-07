ليبيا.. باشاغا يعلن عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية في حال توليه رئاسة الحكومة الجديدة

أعلن المرشح لرئاسة الحكومة الليبية الجديدة فتحي باشاغا، اليوم الاثنين، أنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، في حال توليه منصب رئيس الحكومة الجديدة.

وقال خلال جلسة البرلمان الليبي المنعقدة في طبرق "أتنازل عن أي حصانة قانونية لي ولزملائي في الوزارة لصالح مساءلة السلطة القضائية بشأن أي اتهام".

وأضاف أنه "لا يمكن لسلطة أن تحاسب الفساد وهي تمارس الفساد"، في إشارة ضمنية لحكومة عبد الحميد الدبيبة الحالية.

واعتبر باشاغا في كلمته أمام البرلمان الليبي أن "ما ينقص ليبيا هو الوفاق السياسي المبني على المشاركة الحقيقية"، داعيا إلى "بناء ليبيا على أسس منضبطة، وتوحيد المؤسسات خصوصا الأمنية والعسكرية".

وكان مجلس النواب الليبي صوت اليوم الاثنين لصالح خارطة الطريق السياسية للمرحلة المقبلة، فيما يصوت على اختيار رئيس جديد للحكومة يوم الخميس المقبل.

المصدر: بوابة الوسط الليبية