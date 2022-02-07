تونس: إيطاليا تقبل بتحمل كافة تكاليف استعادة نفاياتها

أعلنت شبكة تونس الخضراء، عن التوصل لاتفاق مع إيطاليا حول تفاصيل ومصاريف إرجاع النفايات الإيطالية، التي تقبع في سوسة منذ سنة 2020، إلى مصدرها، بعد تجاوز مختلف النقاط الخلافية.

وأفادت عضو شبكة تونس الخضراء، عفاف المراكشي بأن "السلطات الإيطالية وافقت، أخيرا، على تحمل كافة التكاليف المتعلقة بإعادة النفايات"، مشيرة إلى أن هذه المسألة كانت تشكل نقطة خلاف بين الطرفين.

ولم تذكر المراكشي المزيد من التفاصيل حول تاريخ إعادة هذه النفايات، مكتفية بالقول إنها "لن تتأخر"، لافتة الى أن الشبكة تفضل انتظار الإعلان الرسمي من السلطات التونسية باعتبار عدم التأكيد الرسمي للتاريخ المعلوم لديها.



وكان وزيرا البيئة والنقل قد اتفقا يوم 26 يناير 2022،على إعداد مشروع اتفاق لإرجاع حاويات النفايات الإيطالية بميناء سوسة إلى مصدرها، يتم تقديمه للجانب الإيطالي والالتزام به بما يكفل حق الدولة التونسية ويقدم الضمانات اللازمة لمجمع مقاولي الشحن بالوسط لخلاص مستحقاته.

كما سبق لوزير الخارجية والهجرة وشؤون التونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، أن أعلن في بداية يناير الماضي، أن تونس وروما توصلتا الى اتفاق لاسترجاع نحو 212 حاوية نفايات إيطالية موردة من تونس وقبعت لأكثر من سنة بميناء سوسة.

المصدر: "موازييك أف إم"