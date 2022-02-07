"سانا": القوات التركية ومسلحون موالون لها يقصفون محيط بلدة أبو راسين بريف الحسكة

أفادت وكالة "سانا" اليوم الاثنين بأن القوات التركية ومسلحين موالين لها، قصفوا محيط بلدة أبو راسين بريف الحسكة الشمالي ما أدى إلى أضرار ونزوح عدد من الأسر من المنطقة.

وكشفت مصادر محلية لـ"سانا" أن "قوات الاحتلال التركي بالتعاون مع الإرهابيين التابعين لها اعتدت بالمدفعية وقذائف الهاون على التجمعات السكنية والمزارع في محيط بلدة أبو راسين ما تسبب بأضرار مادية في المكان".

وأشارت المصادر إلى "نزوح عدد من أسر بلدة أبو راسين بعد انتشار معلومات تتحدث عن نية المحتل التركي ومرتزقته من الإرهابيين شن هجوم واسع على البلدة للاستيلاء عليها".

المصدر: "سانا"