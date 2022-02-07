المجلس الشعبي الوطني يعلن عن تنصيب مجموعة الصداقة الجزائرية الإيرانية قريبا

أعلن رئيس المجلس الشعبي الوطني في الجزائر، إبراهيم بوغالي، اليوم الاثنين، عن تنصيب مجموعة الصداقة الجزائرية - الإيرانية قريبا.

إقرأ المزيد

وفي بيان له، أشار المجلس الشعبي الوطني إلى أن "بوغالي، وخلال استقباله السفير الإيراني لدى الجزائر، حسين مشعلجي ‌زادة، شدد على ضرورة تطوير علاقات التعاون الثنائي لا سيما على المستوى البرلماني، والذي سيتعزز بالتنصيب المرتقب لمجموعة الصداقة الجزائر-إيران موجها في هذا السياق دعوة إلى السفير لحضور مراسم التنصيب".

وبحسب البيان، دعا بوغالي إلى "مواصلة الجهود لتنويع مجالات الشراكة بين البلدين خاصة في شقها الاقتصادي، لا سيما وأن الجزائر تسعى جاهدة لتوفير مناخ أكثر تحفيزا للاستثمار من خلال تحيين منظومتها القانونية ذات الصلة".

وفي إطار استعراض مواقف البلدين إزاء القضايا التي تهم المنطقة، عبر السفير الإيراني عن "ارتياحه لتطابق وجهات النظر حولها".

كما أعرب زادة عن "تقديره للنجاح الذي حققته الدبلوماسية الجزائرية عندما تم تعليق قرار منح الكيان الصهيوني صفة مراقب في الاتحاد الإفريقي".

المصدر: "الشروق" الجزائرية