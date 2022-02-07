"سانا": مواصلة عملية التسوية الخاصة بأبناء محافظة الرقة

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بمواصلة عملية التسوية الخاصة بأبناء محافظة الرقة في مركز التسوية ببلدة السبخة بريف المحافظة الشرقي في سوريا.

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ولفتت إلى أن المركز يشهد إقبالا كثيفا من قبل المطلوبين الراغبين بالانضمام إلى التسوية في إطار الاتفاقات التي طرحتها الدولة.

المصدر: sana

كما شهد مركز بلدة مسكنة بريف حلب الشرقي توافد عشرات المطلوبين أغلبهم من مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" للانضمام إلى التسوية المستمرة في البلدة منذ 31 الشهر الماضي.

المصدر: "سانا"