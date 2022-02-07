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السعودية.. أرقام الإصابات بكورونا تعاود الارتفاع

أخبار العالم العربي

السعودية.. أرقام الإصابات بكورونا تعاود الارتفاع
AP
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أعلنت السلطات السعودية، اليوم الاثنين، عن تسجيل ارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديدة، بواقع 3747 حالة، بعد أن سجلت أمس الأحد 3260 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في المملكة ارتفع ليصبح الإجمالي 712644 حالة في المملكة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 4083 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 670780 حالة.

وأكدت الصحة تسجيل 3 حالات وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 8957 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 1090 حالة في المملكة.

المصدر: سبق

 

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