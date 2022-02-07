مصر.. نجل الحويني يثير الجدل بمنشور حول وفاة مفكر كبير

أثار الداعية حاتم الحويني جدلا واسعا في مصر بعد وفاة المفكر والكاتب سيد القمني، حيث أطلق الحويني منشورا مثيرا للجدل حول وفاته.

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وكتب الحويني على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "ومات سيد القمني.. فالحمد لله أن قطع أنفاسه فقد كان يستهزئ بدين الله وسنة نبيه".

وأثار منشور الحويني جدلا واسعا، حيث أكد البعض أنه يشمت في وفاة المفكر المصري.

وسيد القمني كاتب ومفكر من مواليد 13 مارس 1947 بمدينة الواسطى في محافظة بني سويف.

تناولت معظم أعماله الأكاديمية التاريخ الإسلامي، حيث يعتبره الكثيرون صاحب أفكار "اتسمت بالجرأة في تصديه للفكر الذي تؤمن به جماعات الإسلام السياسي".

ومن أبرز أعمال سيد القمني "حروب دولة الرسول"، و"قصة الخلق"، و"النسخ في الوحي"، و"الحزب الهاشمي"، و"النبي إبراهيم والتاريخ المجهول"، و"العرب قبل الإسلام".

المصدر: وسائل إعلام مصرية