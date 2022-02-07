"هآرتس": نسبة قليلة جدا من جرائم المستوطنين ضد الفلسطينيين قدمت فيها لوائح اتهام

قالت صحيفة عبرية، إن حوالي 4 بالمئة فقط من ملفات الجرائم التي ارتكبها مستوطنون ضد فلسطينيين بين 2018-2020، تقدم فيها لوائح اتهام.

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وأوضحت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، في تقرير، أن حوالي 4 بالمائة فقط من ملفات الجرائم التي ارتكبها مستوطنون ضد فلسطينيين بين العامين 2018-2020، على خلفية تطرف قومي، تقدم فيها لوائح اتهام.

ولفتت الشرطة الإسرائيلية، في معطيات نقلتها للصحيفة، إلى أنه تم تقديم لوائح اتهام في عشرة ملفات من أصل مائتين وثلاثة وستين ملفا.

وقال فلسطينيون، للصحيفة، "إن أسلوب تعامل الشرطة مع المشتكين يعتبر رادعا يحول دون التوجه إليها"، لافتين إلى أنهم "كثيرا ما يضطرون إلى الانتظار لساعات خارج المخافر وأحيانا يطلب منهم العودة غداة اليوم التالي".

وأكدت الشرطة، تعليقا على هذا الأمر، أنها تطبق القانون والنظام العام بشكل متساو ودون محاباة وتعمل على الوصول الى الحقيقة دائما.

المصدر: "مكان"