 
مباشر

"هآرتس": نسبة قليلة جدا من جرائم المستوطنين ضد الفلسطينيين قدمت فيها لوائح اتهام

أخبار العالم العربي

AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sc7k

قالت صحيفة عبرية، إن حوالي 4 بالمئة فقط من ملفات الجرائم التي ارتكبها مستوطنون ضد فلسطينيين بين 2018-2020، تقدم فيها لوائح اتهام.

إقرأ المزيد
فلسطينيون يعترضون سيارة يستقلها مستوطنون إسرائيليون في رام الله ويحرقونها بعد إخلائها (فيديو)
فلسطينيون يعترضون سيارة يستقلها مستوطنون إسرائيليون في رام الله ويحرقونها بعد إخلائها (فيديو)

وأوضحت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، في تقرير، أن حوالي 4 بالمائة فقط من ملفات الجرائم التي ارتكبها مستوطنون ضد فلسطينيين بين العامين 2018-2020، على خلفية تطرف قومي، تقدم فيها لوائح اتهام.

ولفتت الشرطة الإسرائيلية، في معطيات نقلتها للصحيفة، إلى أنه تم تقديم لوائح اتهام في عشرة ملفات من أصل مائتين وثلاثة وستين ملفا.

وقال فلسطينيون، للصحيفة، "إن أسلوب تعامل الشرطة مع المشتكين يعتبر رادعا يحول دون التوجه إليها"، لافتين إلى أنهم "كثيرا ما يضطرون إلى الانتظار لساعات خارج المخافر وأحيانا يطلب منهم العودة غداة اليوم التالي".

وأكدت الشرطة، تعليقا على هذا الأمر، أنها تطبق القانون والنظام العام بشكل متساو ودون محاباة وتعمل على الوصول الى الحقيقة دائما.

المصدر: "مكان"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا