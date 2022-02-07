مسؤول جزائري ينسحب من اجتماع إقليمي بسبب خريطة الصحراء

انسحب المدير العام للجمارك الجزائرية، نور الدين خالدي، من الاجتماع الإقليمي الـ55 لمدراء الجمارك لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأدنى والأوسط (MENA)، بسبب الصحراء.

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وفي بيان لها، أوضحت المديرية العامة للجمارك أنه "وبمجرد عرض تقارير المكاتب الإقليمية لتبادل المعلومات الاستعلاماتية لعام 2021، سجل المدير العام للجمارك تدخلا رسميا، عبر من خلاله عن الاحتجاج الرسمي والرفض القاطع للوفد الجزائري لمحتوى العرض المدرج من طرف المكتب الجهوي للاتصال المكلف بالاستعلامات لشمال افريقيا، الكائن مقره بالمغرب"، لافتة إلى أن "الاجتماع تضمن مجددا، خرائط غير شرعية، تظهر ضم تراب الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية (الصحراء) لإقليم المغرب، وهذا ما يتنافى مع الشرعية الدولية وقرارات وتوصيات الأمم المتحدة ذات الصلة".

وخلال الاجتماع الذي عقد عبر الفيديو، أكد خالدي "الرفض القاطع للتلاعب المخزي الذي تنتهجه المغرب للتعدي الصارخ على الشرعية الدولية في محفل دولي يعنى بتعزيز أطر التعاون بين إدارات الجمارك".

وأضاف بيان الجمارك: "إن جسامة هذه الخروقات المتمثلة في محاولة الترويج لخرائط غير شرعية زادتها خطورة محاولة استغلال الوفد المغربي لاحتضانه لمقر المكتب الجهوي للاتصال المكلف بالاستعلامات لشمال افريقيا، لتوظيف هذا المنبر كأحد الهياكل الإقليمية للمنظمة العالمية للجمارك، لمحاولة نشر هذه الادعاءات غير الشرعية"، لافتا إلى أنه "بالرغم من أن التقرير السنوي 2020-2021 لذات المنظمة الدولية، يبرز في محتواه الخرائط الشرعية المعترف بها دوليا، والتي تظهر بوضوح الحدود الدولية التي تفصل إقليم الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية عن المغرب".

وسبق للوفد الجزائري أن انسحب بتاريخ 6 أبريل2021، من الاجتماع الإقليمي لمدراء عموم الجمارك لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأدنى والأوسط، بسبب عرض خرائط تظهر ضم الصحراء لإقليم المغرب.

المصدر: "الشروق" الجزائرية