إعلان مهم من البحرية السعودية يخص الراغبين بالانضمام إليها

أعلنت الأكاديمية الوطنية البحرية السعودية عبر موقعها الرسمي عن فتح باب القبول والتسجيل في الأكاديمية لحملة الثانوية العامة، وذلك للالتحاق بالأكاديمية للعام الجاري.

ووضعت الأكاديمية بعض الشروط اللازمة من أجل القبول، وحددت موعد التقديم ابتداء من الأحد 6 فبراير 2022، من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي للأكاديمية، ثم تسجيل الدخول وإدخال كافة البيانات الخاصة بالمتقدم.

وشروط التقديم هي كالتالي:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية والمنشأ.

2- كذلك يكون المتقدم حاصلاً على الثانوية العامة بنسبة 80% فأعلى.

3- على المتقدم أن يجتاز جميع الاختبارات واختبار القدرات بنسبة 70% فأكثر.

4- إجادة المتقدم اللغة الإنجليزية على أن يكون اختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية ايلتس 3.5 فأعلى أو توفل 45 فأعلى او ستيب 70 فأعلى.

5- يشترط أن يكون المتقدم لائقا طبيا.

الأكاديمية الوطنية البحرية تفتح باب التسجيل في تخصص ضابط سطح السفينة.



للتسجيل زور موقعنا الألكتروني https://t.co/RrGLyW4ycUpic.twitter.com/WVxZiqVGHo — National Maritime Academy (@NMAcademy_KSA) February 6, 2022

يذكر أن الأكاديمية الوطنية البحرية السعودية، مؤسسة تدريب وطنية غير ربحية، وتهدف إلى تدريب وتأهيل الكوادر السعودية الناشئة، وذلك وفق أكثر مستويات التدريب العملي والنظري كفاءة وجودة. بما في ذلك الخدمات والقطاعات المتصلة بقطاع التدريب البحري.

كذلك تسعى الأكاديمية لتزويد الكوادر السعودية بالمهارات النظرية والعملية. لإصلاح السفن وبناء السفن والملاحة والهندسة البحرية وتشغيل الموانئ البحرية والخدمات البحرية الأخرى.

المصدر: صحيفة المواطن