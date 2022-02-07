قوات الأمن التونسية تغلق مقر المجلس الأعلى للقضاء وتمنع الموظفين من دخوله

قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء التونسي، يوسف بوزاخر إن قوات الأمن أغلقت أبواب المجلس، صباح اليوم الاثنين، ومنعت الموظفين والإداريين من دخوله.

وأضاف في تصريح صحفي، أن القوات الأمنية أغلقت أبواب مقر المجلس بالسلاسل الحديدية.

واعتبر بوزاخر أنه "تم المرور إلى مرحلة افتكاك المؤسسات وهي مرحلة خطيرة"، وفق تعبيره.

وشدد بوزاخر على أن "فرض سلطة الأمر الواقع وإغلاق المؤسسات بقوة البوليس سابقة في تاريخ تونس".

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أعلن الأحد الماضي، حل المجلس الأعلى للقضاء، أعلى هيئة قضائية في البلاد، معتبرا أنه يخدم أطرافا معينة بعيدا عن الصالح العام.

وقال سعيد في تصريح من مقر وزارة الداخلية: "ليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي"، مشيرا إلى أن "هذا المجلس أصبحت تباع فيه المناصب، بل ويتم وضع الحركة القضائية (التعيينات فيه) بناء على الولاءات".

المصدر: وكالات