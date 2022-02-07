الشرطة الإسبانية تعتقل شبكة تمول ميليشيات مرتبطة بتنظيم "داعش" في ليبيا
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اعتقلت الشرطة الإسبانية شبكة مكونة من ثلاثة أفراد في مدن فالنسيا وبرشلونة وجيرونا، وقدمتهم للمحاكمة، بتهمة تمويل عناصر إرهابية في ليبيا.
وأفادت صحيفة "يورو ويكلي نيوز"بأنه "تم إلقاء القبض على المتهمين الثلاثة بعد تعاون ضباط من كتائب المعلومات الإقليمية في سان سيباستيان وبيلباو وفالنسيا على المستوى الوطني، مع قوات من اليوروبول على المستوى الأوروبي".
وأضافت أن "التحقيق أسفر عن كشف شبكة أعمال معقدة على مستوى دولي، تعمل في تحويل وتوفير الأموال لميليشيات إرهابية في ليبيا مرتبطة بتنظيم (داعش) الإرهابي".
المصدر: صحيفة "الشاهد" الليبية
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