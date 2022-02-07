الشيخ رائد صلاح يصلي في الأقصى لأول مرة منذ إبعاده قبل 15 عاما

أدى الشيخ رائد صلاح رئيس الجناح الشمالي للحركة الإسلامية في فلسطين، صلاة المغرب في المسجد الأقصى، وذلك لأول مرة منذ إبعاده 15 عاما، ما لقي تفاعلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد احتجازه لدقائق من الشرطة الإسرائيلية أمام باب الأسباط، تمكن الشيخ رائد صلاح من الوصول إلى المسجد الأقصى للصلاة فيه.

لحظة دخول الشيخ رائد صـلاح للمسجد #الأقصى بعد 15 عاماً من الإبعاد.#فلسطينpic.twitter.com/EsVApbbuvc — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 6, 2022

قوات الاحتلال تعترض الشيخ رائد صلاح عند منطقة باب الاسباط بالقدس المحتلة. pic.twitter.com/mfFpm3d1Q7 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) February 6, 2022

وما أن وصل صلاح إلى المسجد الأقصى مساء الأحد، حيث أدى صلاة المغرب هناك، حتى أقيم له استقبال حافل وسط بهجة عارمة وهتافات التكبير.

#صور.. شيخ الأقصى الشيخ رائد صلاح يدخل المسجد الأقصى لأول مرة منذ سنوات بسبب إبعاده المتكرر من قبل الاحتلال. pic.twitter.com/JSsZ5unJgu — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) February 6, 2022

وقال لوسائل إعلام فلسطينية، من داخل المسجد القبلي: "قضية الإبعاد مؤلمة، نعم، ولكن لو اجتمعت كل قوى الاحتلال في كل العالم لن تستطيع أن تقطع الرباط القلبي بيننا وبين المسجد الأقصى".

لحظات من زيارة الشيخ رائد صلاح للمسجد الأقصى بعد إبعاد استمر سنوات

تصوير: محمد أبو سنينة pic.twitter.com/qaw8nvEAzL — AlQastal القسطل (@AlQastalps) February 6, 2022

وطيلة 15 عاما مضت، لم يدخل صلاح المسجد الأقصى، تخللها قضاؤه فترات في سجون إسرائيلية وفرض الإقامة الجبرية عليه ومنعه من دخول القدس.

الشيخ رائد صلاح يعود إلى المسجد الأقصى بعد 15 عاما من الإبعاد القسري من قبل الاحتلال pic.twitter.com/f2jV7O203S — شبكة رصد (@RassdNewsN) February 6, 2022

وقال المحامي خالد زبارقة، أحد مرافقي صلاح في زيارته، خلال تصريح صحافي، إنّ الزيارة في غاية الأهمية، مضيفا: "من الطبيعي أن يقوم بهذه الزيارة مدفوعا بالشوق الكبير لمسرى الرسول عليه السلام، وكان من الطبيعي أن يستقبل على نحو ما كان عليه الاستقبال داخل المصلى القبلي في المسجد الأقصى".

المصدر: وكالات