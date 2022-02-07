مستشار الأمن القومي العراقي: وجهنا ضربة جوية إلى مجموعات إرهابية في ديالى ولبنانيون كانوا بين القتلى

أعلن مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي توجيه ضربة جوية إلى مجموعات إرهابية تتواجد في ديالى، مشيرا إلى أن لبنانيين كانوا من بين القتلى.

وفي تصريح للتلفزيون العراقي، قال الأعرجي: "تلقينا معلومات من الجانب اللبناني بوجود حركة لتنظيم (داعش) في لبنان، والمعلومات الاستخبارية أفادت بوصول مجموعة من هؤلاء إلى العراق".

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وأضاف: "وجهنا ضربة جوية إلى مجموعات إرهابية تتواجد في ديالى كان من ضمن هؤلاء قتلى لبنانيون".

وكشف عن "زيارة مرتقبة لوزير الداخلية اللبناني بسام مولوي إلى بغداد للتباحث حول الإرهابيين اللبنانيين الذي تم استهدافهم من قبل الطيران العراقي".

وعن تواجد القوات الأجنبية في العراق، قال: "زرنا أماكن قوات التحالف في العراق وتأكدنا ونؤكد خلوها من أي قوة قتالية"، لافتا إلى أن "مهمة التحالف الدولي تحولت الى التدريب والمشورة".

وأوضح أن "هناك اتفاقية مع الجانب الأمريكي تحدد نوع العلاقة بين البلدين أمنيا واقتصاديا وصحيا وتعليميا، وعلى الجهات العراقية الاستفادة من كل ما جاء فيها".

وشدد على "حاجة العراق إلى المجتمع الدولي، لأن من واجب الدولة العراقية توفير الأمن لمواطنيها".

المصدر: RT