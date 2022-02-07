وزير خارجية عمان: المغرب بذل جهودا جبارة لمحاولة إنقاذه الطفل ريان

علق وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد البوسعيدي، على وفاة الطفل المغربي ريان بعد نحو 5 أيام من العمل المتواصل لإنقاذه، مؤكدا أن المغرب بذل جهودا جبارة.

وقال البوسعيدي: "تابعنا باهتمام وتعاطف بالغ الجهود الجبارة التي بذلها الأشقاء في المملكة المغربية لإنقاذ الطفل ريان والتعاضد والتعاطف الإنساني الكبير الذي أظهره الشعب العماني وشعوب العالم كافة تجاه هذه الحادثة".

تابعنا باهتمام وتعاطف بالغ الجهود الجبارة التي بذلها الأشقاء في المملكة المغربية لإنقاذ الطفل #ريان والتعاضد والتعاطف الإنساني الكبير الذي أظهره الشعب العماني وشعوب العالم كافة تجاه هذه الحادثة، ونعرب في هذا المقام لأسرته وللأشقاء في المملكة المغربية عن خالص تعازينا ومواساتنا. — Badr Albusaidi - بدر البوسعيدي (@badralbusaidi) February 6, 2022

وتابع: "نعرب عن خالص تعازينا ومواساتنا لأسرته وللأشقاء في المملكة المغربية".

وقضى الطفل ريان نحو 100 ساعة داخل حفرة ضيقة في البئر، عانى خلالها من نزيف في رأسه بسبب ارتطامه بالصخور أثناء سقوطه، كما أظهرت المعاينات الطبية التي أجراها الفريق الطبي الذي دخل إلى النفق لاستخراجه، أنه كان يعاني من كسور في الرقبة والعمود الفقري.

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وترقب الملايين في المغرب والعالم العربي نهاية سعيدة لمحنة الطفل الذي جلبت قصته تعاطفا دوليا واسعا، لكن شاءت الأقدار أن يلفظ أنفاسه الأخيرة وحيدا قبل وقت قليل من وصول فرق الإنقاذ إليه.

المصدر: RT