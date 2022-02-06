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مستشار الأمن القومي العراقي: "قوات سوريا الديمقراطية" غير مؤهلة للسيطرة على سجون الإرهابيين

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مستشار الأمن القومي العراقي:
Gettyimages.ru
قوات سوريا الديمقراطية
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اعتبر مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي أن "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) غير مؤهلة للسيطرة على السجون التي تحتجز بداخلها إرهابيين في سوريا.

وأضاف الأعرجي في تصريحات للتلفزيون العراقي: "هناك إرهابيون تابعون لأكثر من 50 إلى 70 دولة موجودون في سجن الحسكة بسوريا، والعراق طالب دولهم بوجوب سحبهم ومحاكمتهم، لأنهم يشكلون خطرا على العراق، لكن تلك الدول لم تستجب خوفا على أمنها".

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وأشار إلى أن مخيم الهول، شمالي سوريا، يشكل تهديدا حقيقيا للعراق، لافتا إلى أن بغداد استقبلت 450 عائلة من مخيم الهول وبدأت بتأهيلهم نفسيا تحت إشراف الأمم المتحدة.

وأردف قوله: "هناك قيادات لداعش داخل سجون الحسكة والصناعة وغيرها وعددهم 10 آلاف من القيادات الداعشية المجرمة، لكن عوائلهم وبعض كبار السن موجودون في مخيم الهول وهناك نساء داعشيات موجودات في المخيم لا تقل إجراما عن الإرهابيين".

 

المصدر: "سبوتنيك"

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