بالفيديو.. الأردن يكشف عن إحباط عملية تهريب "كبتاغون" داخل أحشاء خراف حيّة

أعلنت إدارة مكافحة المخدرات الأردنية عن إحباط عملية تهريب مخدرات "الكبتاغون" كانت مخبأة في أحشاء خراف حيّة، فيما أعلنت عن إحباط عمليتين أخريين داخل إطارات وعبوات أدوية الطيور.

ونشرت الإدارة على صفحتها عبر "فيسبوك" فيديو يكشف إخفاء المهربين للكبتاغون.

وعلّقت عليه بالقول: "أحد وسائل الإخفاء التي تعاملت معها إدارة مكافحة المخدرات… إدخال حبوب الكبتاغون في أحشاء الخراف الحيّة".

وفي هذا السياق، أعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، أن إدارة مكافحة المخدرات أحبطت تهريب مليون حبة مخدرة داخل إطارات مركبات عبر أحد المعابر الحدودية، إلى جانب إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص أخفوا 30 ألف حبة مخدرة داخل أدوية الطيور في محافظة الزرقاء.

المصدر: RT