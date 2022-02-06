صحيفة مغربية: السلطات تطوق مكان عمليات الحفر التي أجرتها فرق إنقاذ الطفل ريان منعا للحوادث العرضية

أفادت صحيفة Rue20 المغربية بأن قوات الدرك الملكي طوقت مكان عمليات الحفر التي أجرتها فرق الإنقاذ، وذلك بعد انتشال الطفل ريان من البئر مساء أمس السبت.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع قوله إن "تعليمات صارمة وجهت لعناصر الأجهزة الأمنية بمنع أي مواطن من الاقتراب من منطقة عمليات الحفر لتفادي وقوع حوادث عرضية، إلى حين تأمين المنطقة كليا، خصوصا أن جنبات المكان تعرف انهيارات للأتربة بين فينة والأخرى".

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وأضاف أن "الجرافات وأليات الحفر لا زالت مرابطة بعين المكان، من أجل استخدامها في إعادة تهيئة منطقة عمليات الحفر، مباشرة بعد تشييع جثمان الطفل ريان في الساعات القادمة".

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المصدر: "زنقة 20"