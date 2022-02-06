الغنوشي يصدر بيانا بعد قرار الرئيس التونسي حل المجلس الأعلى للقضاء

نشر رئيس البرلمان التونسي المجمدة أعماله، راشد الغنوشي، بيانا على صفحته في "فيسبوك"، علق فيه على قرار الرئيس قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء.

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وقال الغنوشي إن "رئاسة مجلس نواب الشعب تتابع الإساءة المتواصلة منذ أشهر من قبل الرئيس قيس سعيد في حق المجلس الأعلى للقضاء، وما صحب ذلك من تحريض متواتر على السيدات والسادة القضاة، ويأتي كل ذلك في سياق التفكيك المنهجي لمؤسسات الديمقراطية ودولة القانون عن طريق المس من استقلالية القضاء ووضع اليد عليه وضرب أهم ضمانة لإقامة العدل".

وأضاف أن رئاسة المجلس "تستنكر مواصلة الرئيس في استهدافه للدستور الذي تبنى الفصل بين السلطات وأسس لاستقلال السلطة القضائية"، كما "تعبر عن تضامنها المطلق مع السلطة القضائية ودفاعها عن استقلاليتها".

وأضاف أن رئاسة المجلس ترفض أيضا "المس الأحادي بالمجلس الأعلى للقضاء وتعتبر أن أي إصلاح لهذا المرفق له أسسه الدستورية وشروطه القانونية".

وتابع أن رئاسة البرلمان "تهيب بالسيدات والسادة النواب الوقوف صفا واحدا إلى جانب السلطة القضائية ودعمها في الحفاظ على استقلاليتها".

المصدر: RT