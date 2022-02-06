 
مباشر

إعلام إسرائيلي: فلسطينيون يطلقون النار على ثكنة للجيش الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية

أخبار العالم العربي

إعلام إسرائيلي: فلسطينيون يطلقون النار على ثكنة للجيش الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية
Gettyimages.ru
عناصر من الجيش الإسرائيلي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sc3w

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن مسلحين فلسطينيين أطلقوا النار على ثكنة للجيش الإسرائيلي بين إيتامار وإيلون موريه في نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، وتمكنوا من الفرار.

وأوضح موقع "والا" العبري أنه "تم إطلاق النار مساء الأحد على موقع للجيش الإسرائيلي بين إيتمار وإيلون موريه، دون وقوع إصابات"، مشيرا إلى أن المسلحين الذين أطلقوا النار تمكنوا من الفرار.

إقرأ المزيد
القوات الإسرائيلية تعتقل عشرات الفلسطينيين في الضفة الغربية
القوات الإسرائيلية تعتقل عشرات الفلسطينيين في الضفة الغربية

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن الجيش الإسرائيلي أغلق حاجزي حوارة وبيت فوريك قرب نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة، بعد إطلاق النار، فيما ذكرت  القناة 14 العبرية بأن قوة إسرائيلية تلاحق سيارة تم إطلاق النار منها.

 

المصدر: "والا" + "قدس نت"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا