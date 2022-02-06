رسائل من تلاميذ الأزهر الشريف إلى المغرب: ريان في القلب

حرص جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب على تنظيم عرض فني بالعرائس تضامنا مع أطفال العالم الذين يعانون ويتألمون.

كما قدم طلاب رياض الأطفال بالأزهر قصة الطفل المغربي ريان الذي أوجع قلوب الملايين حول العالم بعد ما فارق الحياة، مرسلين برسالة ممزوجة بالتضامن والمواساة لدولة المغرب مفاداها أن "ريان في القلب".

RT

RT

RT

وقام الطلاب برسم وتلوين بعض اللوحات الفنية التي تحمل أعلاما بأسماء الدول التي يعاني فيها الأطفال حول العالم، ليُذكروا الناس بمعاناتهم للتضامن معهم، وهو ما لاقى استحسانا وتأثرا من زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب.

RT

RT

ويشارك الأزهر بجناح خاص بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته (53) للعام السادس على التوالي.

المصدر: RT