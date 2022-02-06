الصومال.. مقتل 7 من "حركة الشباب" بعملية عسكرية للجيش

شنت قوات الكوماندوز التابعة للجيش الصومالي، عملية عسكرية استهدفت عناصر "حركة الشباب" المتشددة في قرى جنوب البلاد، ما أسفر عن مقتل 7 من أعضاء الحركة.

وذكر التلفزيون الصومالي يوم الأحد، أن "قوات الكوماندوز التابعة للجيش الصومالي شنت عملية عسكرية استهدفت عناصر حركة الشباب المتشددة ما أسفر عن مقتل 7 إرهابيين وتدمير مخابئهم جنوبي البلاد".

وأشار إلى أن تلك العمليات جرت في قرى سانغوني وموسى الحاج وعراري وكوبان بمقاطعة كيسمايو بولاية جوبالاند (جنوبي البلاد).

ويشهد الصومال، منذ سنوات، صراعا داميا بين القوات الحكومية ومسلحي "حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، التي تسعى إلى السيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الإفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها الديني المتشدد.

المصدر: "سبوتنيك"