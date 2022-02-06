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ولي عهد أبوظبي يعزي هاتفيا ملك المغرب في وفاة الطفل ريان

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ولي عهد أبوظبي يعزي هاتفيا ملك المغرب في وفاة الطفل ريان
AP
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أجرى ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، اتصالا هاتفيا مع ملك المغرب محمد السادس، معزيا إياه في وفاة الطفل ريان الذي لقي حتفه داخل بئر عميقة قضى فيها 5 أيام.

ونقلت وكالة "وام" عن بن زايد، قوله: "تلقينا ببالغ الحزن نبأ وفاة الطفل ريان الذي تابعنا قصته الإنسانية باهتمام خلال الأيام الماضية .. وأتقدم بالتعازي والمواساة إلى والدي الفقيد وأفراد أسرته وكل الشعب المغربي الشقيق في هذا المصاب.. سائلا المولى تعالى أن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان".

وأشاد بن زايد: "بالجهود الكبيرة التي بذلتها السلطات وفرق الدفاع المدني والإنقاذ في المغرب خلال عدة أيام في محاولاتها لإنقاذ حياة الطفل".

من جانبه، أعرب ملك المغرب عن شكره وتقديره لولي عهد أبوظبي، "لما أبداه من مشاعر أخوية صادقة تجاه مصاب الشعب المغربي جميعا متمنيا لسموه دوام الصحة والعافية ولدولة الإمارات كل الخير".

المصدر: "وام"

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