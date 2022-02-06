اليمن.. نزع 3855 لغما خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير الجاري

أعلن مشروع "مسام" السعودي لنزع الألغام في اليمن، الأحد، أنه تمكن من نزع 3855 لغما وعبوة ناسفة وذخيرة غير منفجرة خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير 2022.

وبحسب بيان صادر عن "مسام" فإن الألغام التي تم تفكيكها شملت 48 لغما مضادا للأفراد، و3226 لغما مضادا للدبابات، و302 ذخائر غير منفجرة و279 عبوة ناسفة.

وأضاف: "بلغ إجمالي ما تم انتزاعه منذ بداية المشروع حتى الآن 318.746 لغما زرعتها جماعة الحوثي بعشوائية في مختلف المحافظات لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن".

المصدر: وكالة "سبأ" اليمنية