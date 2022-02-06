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السودان.. ترقب احتجاجات جديدة في مدن عديدة غدا الاثنين

أخبار العالم العربي

السودان.. ترقب احتجاجات جديدة في مدن عديدة غدا الاثنين
Globallookpress Mohamed Khidir
احتجاجات في السودان
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أفاد مراسلنا في السودان بترقب انطلاق مظاهرات جديدة في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى يوم غد الاثنين.

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وأوضح مراسلنا أن الاحتجاجات "تحمل ذات المطالب التي رفعت خلال الـ100 يوم الماضية، بإسقاط النظام الحالي وتكوين حكومة مدنية كاملة".

ولفت إلى أن تظاهرات الاثنين تأتي "وسط خلافات قوية ضربت قوى الشارع بشأن مواقفها من مبادرة الحوار الأممية، ما قد يؤثر سلبا في جذوة التظاهرات".

وتأتي الاحتجاجات المرتقبة تزامنا مع تهديد الولايات المتحدة باتخاذ إجراءات إضافية ضد الجيش السوداني في حال استمرار العنف في البلاد.

وكانت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الإفريقية، مولي في، قالت إن الولايات المتحدة أبلغت القادة العسكريين السودانيين أن واشنطن مستعدة لاتخاذ إجراءات إضافية ضد الجيش إذا استمر العنف ضد المتظاهرين.

المصدر: RT + وكالات

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