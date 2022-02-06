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اليمن.. وصول سفينة بنزين "إسعافية" إلى ميناء الحديدة (فيديو)

أخبار العالم العربي

اليمن.. وصول سفينة بنزين
Globallookpress Hani Al-Ansi
ميناء الحديدة اليمني
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أفاد مراسل RT في اليمن، اليوم الأحد، بوصول سفينة بنزين "إسعافية" إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة جماعة "أنصار الله" الحوثية عند الساحل الغربي من البلاد.

وكان الحوثيون أعلنوا، أمس السبت، أن سفينة نفطية إسعافية ستصل خلال 24 ساعة إلى ميناء الحديدة، بعد نحو أسبوع من أزمة وقود خانقة تشهدها المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

ويتهم الحوثيون التحالف العربي باحتجاز السفن النفطية ومنع دخولها ميناء الحديدة، ما تسبب في أزمة الوقود.

يذكر أن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أعلنت في بداية الشهر الجاري أنها سمحت لعدد من ناقلات النفط بالرسو في ميناء الحديدة.

وقال أحمد عوض بن مبارك، وزير الخارجية في الحكومة يوم الثلاثاء: "سمحت حكومة اليمن اليوم لعدد من الناقلات النفطية بدخول الحديدة، استجابة لاحتياجات الصناعات الإنسانية".

المصدر: RT + وكالات

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