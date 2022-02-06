أمير سعودي يستقبل مسؤولا قطريا ويتبادلان "الأحاديث الودية"
واس
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استقبل الأمير السعودي، خالد الفيصل، مستشار الملك سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة اليوم الأحد، السفير القطري لدى المملكة، بندر بن محمد العطية.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وتسلم الملك سلمان بن عبدالعزيز، في أكتوبر الماضي، عبر تقنية الاتصال المرئي، أوراق اعتماد بندر بن محمد العطية، سفيرا فوق العادة مفوضا لدولة قطر لدى السعودية.
المصدر: "واس"
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