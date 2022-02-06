سوريا.. وفد من "اليونيسيف" يزور سجن الصناعة في الحسكة

أكدت "قوات سوريا الديمقراطية" أن وفدا من منظمة الأمم المتحدة للطفولة ("اليونيسيف") زار سجن الصناعة في مدينة الحسكة الذي تعرض الشهر الماضي لهجوم عنيف من قبل تنظيم "داعش".

وذكرت "قوات سوريا الديمقراطية" ("قسد") ذات الغالبية الكردية، في بيان أصدرته اليوم الأحد، أن الوفد برئاسة مدير مكتب "اليونيسيف" في سوريا، بوفيكتور نيو لاند، وبعضوية مديرة مكتب "اليونيسيف" في مدينة القامشلي، ناتاشا ستويكوفسكا، زار سجن الصناعة الذي يعد أكبر مركز لاحتجاز عناصر "داعش" على مستوى العالم.

وأوضح البيان أن الزيارة ركزت على المهاجع الخاصة بالمراهقين المرتبطين بالتنظيم (الذين يعرفون باسم "أشبال الخلافة")، بعد أن تم فرزهم عن "الدواعش" البالغين في السجن والاطلاع على أوضاعهم.

وأكدت "قسد" أنها شرحت للوفد الوضع الميداني وتداعيات الهجوم الذي شنته في 20 يناير خلايا لـ"داعش" على السجن بالتزامن مع نشوب عصيان داخله، بالإضافة إلى تزويد المسؤولين الأمميين بالمعلومات المتعلقة بوضع "أشبال الخلافة".

بدورها، أكدت "اليونيسيف" أن ممثليها التقوا عددا من القصر المحتجزين في سجن الصناعة، محذرة من أن وضعهم غير مستقر إطلاقا، على الرغم من توافر بعض الخدمات الأساسية الآن.

المصدر: RT + "فرانس برس"