الحكومة المصرية ترد على أنباء توقف محطات الطاقة الشمسية في البلاد

ردت الحكومة المصرية على أنباء ترددت مؤخرا حول توقف كافة محطات الطاقة الشمسية في البلاد تزامنا مع انخفاض درجات الحرارة، مؤكدة أنه "لا صحة لتلك الأنباء".

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري أنه "في ضوء ما تردد من أنباء بشأن توقف كافة محطات الطاقة الشمسية في مصر تزامنا مع انخفاض درجات الحرارة، تواصل المركز مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لتوقف أي من محطات الطاقة الشمسية في مصر تزامنا مع انخفاض درجات الحرارة".

وشددت وزارة الكهرباء على أن "كافة محطات الطاقة الشمسية في مصر تعمل بكامل طاقتها على مدار العام باختلاف فصول السنة، ودون التأثر بدرجات الحرارة".

وأشارت الوزارة إلى أنه "تم إنشاء مختلف محطات الطاقة الشمسية في مصر بمواقع مخصصة تتميز بقوة السطوع الشمسي طوال أيام العام، دون الارتباط بفصل معين، وأن إنتاج البلاد من الطاقة الشمسية سجل نحو 4.5 ألف غيغاوات/ ساعة في عام 2021 بعد الانتهاء من تشغيل نحو 32 محطة شمسية، بالإضافة إلى المحطات أعلى المباني ومحطة أخرى بقدرة 26 ميغاوات تابعة لهيئة الطاقة المتجددة".

وفي سياق متصل، نجحت مصر في تحقيق طفرة في إنتاج الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تبني برنامج طموح للطاقة الجديدة والمتجددة، يستهدف توليد 42% من الكهرباء بحلول عام 2030 من الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث بلغ إنتاج مصر من الطاقة الكهرومائية خلال عام 2021 حوالي 14 ألف غيغاوات/ ساعة، كما سجلت مشروعات طاقة الرياح إنتاج نحو 5.4 ألف غيغاوات/ ساعة، فيما بلغت الطاقة المنتجة من الخلايا الشمسية المتصلة بالشبكة قرابة 4.5 ألف غيغاوات/ ساعة، بالإضافة إلى 86 غيغاوات/ ساعة مولدة من مشروعات الوقود الحيوي.

المصدر: اليوم السابع