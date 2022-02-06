تونس.. رئيس المجلس الأعلى للقضاء يؤكد أن سعيد لا يملك آلية قانونية لحل المجلس

قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء التونسي، يوسف بوزاخر، إن رئيس الجمهورية لم يعلن حتى الآن حل المجلس، وأكد عدم وجود أي آلية قانونية أو دستورية تسمح للرئيس بحل المجلس الأعلى للقضاء.

واعتبر رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تصريح لإذاعة "موزاييك" اليوم الأحد، أن رئيس الجمهورية قيس سعيد، حرض خلال زيارته مساء أمس إلى مقر وزارة الداخلية، المواطنين ضد المجلس الأعلى للقضاء وضد القضاة عموما بعد أن دعاهم إلى التظاهر اليوم لحل المجلس.

وأكد بوزاخر أنه سيدافع عن وجود المجلس بجميع الوسائل القانونية.

وفي ساعة متأخرة الليلة الماضية، انتقد الرئيس التونسي، قيس سعيد، المجلس الأعلى للقضاء في البلاد، موجها له اتهامات بالتلاعب مع عدد من الملفات، معلنا أنه أصبح في "عداد الماضي".

واعتبر سعيد أن المجلس الأعلى للقضاء صار مجلسا "تباع فيه المناصب"، ويتم وضع الحركة القضائية بناء على الولاءات.

المصدر: RT + موزاييك