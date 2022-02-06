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الصحة السعودية: ارتفاع عدد الإصابات الحرجة بفيروس كورونا إلى 1087 حالة

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الصحة السعودية: ارتفاع عدد الإصابات الحرجة بفيروس كورونا إلى 1087 حالة
Sputnik
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أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، تسجيل 3260 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال آخر 24 ساعة، ليصبح إجمالي عدد الإصابات في المملكة منذ تفشي الجائحة 708897 إصابة.

وأكدت الصحة تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8954 حالة وفاة، وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 1087 حالة في المملكة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 3878 حالة تعاف جديدة، ليصبح إجمالي عدد المتعافين من كورونا في المملكة 666697 شخصا.

وكانت وزارة الصحة السعودية قد سجلت أمس السبت 3013 حالة إصابة جديدة بالفيروس في البلاد.

المصدر: "سبق"

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