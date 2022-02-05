 
مباشر

رئيس وزراء المغرب يصدر بيانا عقب انتشال الطفل ريان ميتا من بئر ظل فيه عالقا 5 أيام

أخبار العالم العربي

رئيس وزراء المغرب يصدر بيانا عقب انتشال الطفل ريان ميتا من بئر ظل فيه عالقا 5 أيام
facebook/ AzizAkhannouch
رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sbxv

أعرب رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، عن تعازيه في وفاة الطفل، ريان أورام، الذي تم انتشاله مساء السبت ميتا من بئر سقط فيه منذ 5 أيام رغم "مجهودات استثنائية وجبارة" لإنقاذه.

إقرأ المزيد
بيان رسمي مغربي يؤكد وفاة الطفل ريان
بيان رسمي مغربي يؤكد وفاة الطفل ريان

وقال أخنوش، في بيان أصدره عبر "فيسبوك": "تلقيت بحزن وأسى كبيرين خبر وفاة الطفل ريان بعد أيام من المعاناة، والأمل في الوصول إليه حيا".

وأضاف: "بهذه المناسبة الحزينة أتقدم، باسمي ونيابة عن جميع أعضاء الحكومة، بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى والدي الطفل ريان. وأتوجه بالشكر لجلالة الملك نصره الله على الرعاية الخاصة التي أولاها لعملية إنقاذ الطفل ريان رحمة الله عليه".

وتابع رئيس الحكومة المغربية: "قد بذلت مختلف المصالح، محليا ووطنيا، مجهودات استثنائية وجبارة لإنقاذ الطفل ريان رحمة الله عليه، حيث استمرت عمليات الحفر لمدة 5 أيام، وسخرت لها جميع الإمكانيات الضرورية، لكن مشيئة الله كانت أكبر من الجميع".

إقرأ المزيد
فرق الإنقاذ المغربية تنقل الطفل ريان في سيارة إسعاف بعد انتشاله من البئر
فرق الإنقاذ المغربية تنقل الطفل ريان في سيارة إسعاف بعد انتشاله من البئر

وأعلن بيان للديوان الملكي المغربي وفاة ريان، الذي كان في 5 سنوات من عمره، بعد أن سقط يوم الثلاثاء الماضي في فوهة بئر ضيقة غير مغطاة بالقرب من منزل العائلة في إقليم شفشاون شمال المغرب.

وبدأت جهود إنقاذه صباح الأربعاء وجرت وسط متابعة دقيقة وتعاطف كبير في داخل المغرب بل العالم العربي كله.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا