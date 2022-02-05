الإمارات تسجل 1991 إصابة و4 وفيات جديدة بكورونا

أعلنت الإمارات، السبت، عن تسجيل 1991 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ مجموع الإصابات المسجلة حتى الآن 855.642 إصابة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة 4 حالات مصابة وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2.262 حالة.

ولفتت الوزارة إلى شفاء 1.149 حالة جديدة لمصابين بكورونا، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 783.119 حالة.

المصدر: "البيان"